IGSU: Pompierii romani au inceput sa lupte cu focul in Franta (GALERIE FOTO)

Prima misiune a modului national de stins incendii, in Franta 19 dintre cei 77 de pompieri militari romani dislocati in Franta, cu 4 autospeciale de stingere, au derulat astazi prima misiune in zona Quartier Le Frayot, din Sud Vestul Frantei. Misiunile… [citeste mai departe]