- In ziua in care a fost investit, noul primar al Timișoarei a fost intrebat și despre mesajul inacceptabil publicat de Ioan Nasleu, fost consilier personal al fostului edil-șef și actual director al Piețe SA, societate aflata in subordinea primariei. „A fost o declarație a unui actual subordonat al meu.…

- Familia lui Florin Salam trece printr-o mare tragedie. Fratele artistului s-a stins din viața, dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus! Nepoata manelistului a transmis un mesaj dureror pe pagina sa de socializare, dupa moartea tatalui!

- "Am mai discutat despre organizarea interna a ministerelor dar despre desfiintarea unui serviciu vital nu am auzit. Poate aveti surse, voi verifica. Mesajul meu catre sefii MAI (n.r. - Vela si Despescu) este sa se implice total pentru cetateni", a raspuns Klaus Iohannis. loading...

- La inceputul lunii decembrie, anul trecut, la 5 ani de la decesul regretatei Ileana Ciuculete, vestea morții tragice a fostului spț, Cornel galeș, intr-un cumplit accident de mașina in Spania, facea titlul presei romanești. Gestul neașteptat dupa moartea lui Cornel Galeș Scandalul ce a urmato morții…

- Este doliu in televiziune! A murit celebrul fost prezentator Emanuel Isopescu. In varsta de 75 de ani, realizatorul TV suferea de o boala dura și se chinuise sa lupte cu ea, in ultimii ani de viața.

- Moartea neașteptata a lui Kobe Bryant, renumitul baschetbalist care și-a pierdut viața intr-un accident aviatic, alaturi de fiica lui, a lasat in urma o mare de durere. Soția lui, Vanessa, nu l-a uitat, iar in ziua in care ar fi implinit 42 de ani a facut public un mesaj sfașietor.

- Raed Arafat a distrubuit pe pagina sa de Facebook o postare prin care a anuntat moartea lui Ion Petre, pompider de la ISU Bucuresti. Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne si-a aratat regretul si a transmis un mesaj de condoleante familiei.

- Comandantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Petrodava Neamt, generalul Ioan Nitica, a murit la varsta de 59 de ani, fiind condus, duminica, pe ultimul drum de catre familie, colegi si cunoscuti.