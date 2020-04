Stiri pe aceeasi tema

- In data de 13.04.2020 la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Vasile Goldiș" Arad exista un angajat confirmat in urma testarii pentru COVID 19. „Testarea s-a facut pentru ca persoana in cauza acuza simptome specifice. Rezultatul testarii a fost primit ieri, 12.04.2020. Pompierul nu face…

- Un preot din Capitala este diagnosticat cu COVID-19 și a infectat și copiii. Despre acest lucru a comunicat Ion Chicu. Totodata, Chicu a mai menționat ca trebuie sa ne rugam acasa, nu la slujne.

- Un preot s-a imbolnavit de coronavirus, dupa ce a vizitat o manastire din Ucraina. Cei peste 20 de enoriasi care l-au insotit sunt acum suspecti. Totodata, un sat din Rascani si-a inasprit masurile de protectie, dupa ce in localitate au fost confirmate primele doua cazuri de Covid-19. Potrivit primarului,…

- Un medic de la un spital din Chișinau, care recent a fost diagnosticat cu COVID-19, a venit cu un indemn catre cetațenii Republicii Moldova in lupta cu raspandirea coronavirusului in țara. Mesajul a fost transmis prin intermediul ministrului Sanatații, Viorica Dumbraveanu.

- Mario Diaz-Balart este primul congresman american testat pozitiv pentru Covid-19, boala cauzata de noul coronavirus, relateaza dpa preluat de agerpres.Vezi și: Adrian Streinu-Cercel: 'Urmeaza 4 luni grele. Va urma un nou val, care va fi in toamna'''Sambata seara, congresmanul Diaz-Balart…

- ”Sunt Daniela De Rosa, medic veterinar in provincia Avellino. Sunt unul dintre primele cazuri confirmate pozitiv cu coronavirus. Și vreau sa va explic de ce sunt azi aici și de ce va trimit acest mesaj. Imi pare rau pentru modul in care ma vedeți acum. Sunt inchisa și izolata intr-o camera din spital.…

- Razvan Milea, un politist de frontiera, este internat intr-un spital din Iasi dupa ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus, in urma contaminarii in Polonia, in timpul unui examen profesional. Acum, barbatul ii indeamna pe romani sa stea acasa si spera sa invinga boala.

- Pe platformele de socializare circula intens o informație conform careia noul coronavirus a fost prezis intr-o carte ce a fost publicata in 1981. Fara o analiza a acestei carți, oamenii risca sa dea crezare celor mai mari minciuni despre Covid-19.