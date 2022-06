Drama femeii careia i-a murit mama la Spitalul Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova, si care ne-a povestit cosmarul prin care a trecut batrana in timp ce era internata, este in continuare alimentata de declaratiile facute de managerul SCJU, Eugen Georgescu. Femeia este revoltata din cauza declaratiilor managerului, care a transmis ca un medic nu se poate imparti in patru locuri. Irini spune ca personalul medical nu numai ca nu este nevoit sa se imparta in mai multe locuri, ci nici macar nu baga in seama bolnavii de care este responsabil. Dupa ce mama ei, Elena Parzincas, s-a stins in Spitalul de…