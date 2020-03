Marina Sanchez, o asistenta romanca stabilita in Barcelona, a scris pe Facebook un mesaj emotionant in plina criza de coronavirus.

"Va rog, stati in casa!

Nu este gluma. Si eu am familie ca toti ceilalti si nu pot ajunge la ei. Datoria ma cheama.

Multe "romance" lucram in spitale si nu stam izolate cu familia. Ajutam sa combatem virusul care ne distruge pe cei dragi!

Am doi catelusi. Ajung la ei la 72 de ore. Am norocul ca am terasa mare, daca nu? Ce faceau??? Nu mai putem iesi cu ei, doar la cativa metri de locuinta!

#ramaiincasa#

Nu plecati in Romania sa…