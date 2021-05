Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea a ”dat moda” din nou și, așa cum i-a obișnuit deja pe fani, a șocat cu un look nou, de zile mari. Artistul este cunoscut pentru stilul lui nonconformist și se pare ca iubita lui, Antonia, este cea mai incantata de schimbare. Artista a postat imaginile cu el, imediat dupa ce Alex Velea și-a…

- Alex Velea i-a facut o bucurie uriașa Antoniei, de ziua ei de naștere. Cu ocazia implinirii a frumoasei varste de 32 de ani, celebrul cantareț i-a facut o declarație de iubire mamei copiilor sai, chiar in fața fanilor. Iata ce fotografii rare cu cei doi a postat artistul pentru a celebra aceasta zi…

- Antonia a implinit 32 de ani. Celebra cantareața a primit o mulțime de mesaje de ziua sa de naștere, dar cel mai important vine de la Alex Velea, iubitul ei. Iata ce mesaj de dragoste i-a transmis cantarețul, cum și-a declarat iubirea in mod public. Antonia și Alex Velea formeaza de ani de zile unul…

- Antonia a postat pe rețelele de socializare un filmuleț in care Randi critica dur trapanelele create de Alex Velea, melodii care sunt in voga la momentul de fața in randul tinerilor. Soția artistului nu a trecut cu vederea situația și a raspuns pe masura.

- Antonia și Alex Velea au trecut prin momente dificile inca de cand au decis sa iși asume iubirea in fața tuturor. Pentru prima data, artistul spune totul despre divortul iubitei sale, dar si despre nunta pe care o pun la cale.

- Alex Velea a vorbit despre relația cu Antonia. Ce spune celebrul artist despre povestea de iubire pe care o are alaturi de mama celor doi copii ai sai? Vedeta a fost lovita de ghinion. Alex Velea, lovit de ghinion din cauza Antoniei. Ce detalii ofera despre relația sa cu solista? Alex Velea a surprins…