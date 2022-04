Stiri pe aceeasi tema

- Polițistii maramureseni vor fi la datorie și vor acționa pentru prevenirea evenimentelor neplacute, protejarea drepturilor și libertaților cetațenilor, precum și salvarea de vieți. ​Astfel, in perioada 22-25 aprilie a.c., politistii de ordine publica, de la structurile de politie rutiera, investigatii…

- In perioada Sarbatorilor Pascale, politistii din Alba vor fi la datorie, in slujba comunitatii, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, astfel incat toti cetatenii din judetul nostru sa isi petreaca sarbatorile in liniste. Au fost luate masuri pentru intensificarea actiunilor astfel…

- Joi, 14 aprilie 2022, la Ateneul Național din Iași va avea loc concertul vocal- simfonic „Requiem” de Wolfgang Amadeus Mozart. Din distribuția concertului face parte și Iryna Poshtariuk, o soprana a Operei Naționale din Kiev, refugiata in Romania. In ajunul Sfintelor Sarbatori de Paști, Ateneul Național…

- La Mulți Ani, comunitații maghiare din Campia Turzii Astazi, maghiarii din intreaga lume iși sarbatoresc identitatea naționala, libertatea și națiunea. Cu acest prilej, transmit un mesaj de prietenie... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 8 Martie – Ziua in care sarbatorim femeile de pretutindeni, ziua in care ne aratam recunoștința fața de aceste minuni cu chip omenesc. In aceasta zi, sarbatorim mamele, iubitele, fiicele,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul din Turda a transmis in aceasta dimineața un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, 8 Martie. „Ziua Internaționala a Femeii este ziua pe care o dedicam tuturor doamnelor și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Artista Daciana Constantea din Campia Turzii ofera un martisor muzical de Ziua Mamei. Mesajul pieselor fiind despre tot ceea ce ne ofera o mama: blandețe, protecție, viața, alinare, educatie și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dimineața pe raza comunei Viișoara s-a produs un grav accident rutier soldat cu ranirea unui minor. Mașina care l-a accidentat era condusa de un barbat din Campia Turzii care are acum... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!