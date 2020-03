Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat complet sanatos s-a stins din viața singur, acasa, dupa ce ce s-a autoizolat cu simptome de coronavirus. Acesta nu a vrut sa sune la ambulanța, deoarece medicii ar fi „prea ocupați persoane”.Un barbat complet sanatos s-a stins din viața singur, acasa, dupa ce ce s-a autoizolat cu simptome…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, care a reușit sa se vindece de coronavirus, a dezvaluit ca a fost șocat sa vada cum doi oameni s-au stins sub ochii lui, in timp ce era internat in spital.

- Michael Prendergast este internat in spitalul din Kerry, Irlanda, unde a ajuns dupa revenirea sa de la Londra. "Am fost atat de bolnav și de slabit incat nu mi-am putut ridica nici macar capul de pe perna. M-am intrebat daca am fost o persoana buna, daca am facut destule lucruri in viața?",…

- Mihaela Radulescu crede ca orice casatorie trebuie sa inceapa cu doua saptamani de carantina pentru a vedea daca persoana pe care ți-o dorești aproape de tine toata viața este potrivita pentru o situație la fel de grava precum pandemia de coronavirus. Printul Albert de Monaco a fost testat…

- Scriitoarea Ana Blandiana, 77 de ani, spune ca pe ea aceasta izolare la domiciliu ceruta insistent de autoritați din cauza pandemiei de coronavirus n-o deranjeaza foarte tare.In schimb, poeta s-a aratat contrariata ca in aceasta lume informatizata oamenii se gasesc in fața virusului la fel de neprotejați…

- "Suntem obosiți, suntem puțini in spitale și pe teren. Mergem acasa la oameni ca soldații pe front", sunt doar cateva dintre vorbele dureroase spuse la unison de medicii din Italia, aflați intr-o continua lupta cu moartea, zi de zi, pentru a stopa pandemia de coronavirus.

- Un barbat in varsta de 70 de ani din Japonia, care a fost declarat infectat cu virusul COVID-19 in timp ce se afla la bordul vasului de croaziera Diamond Princess in luna februarie, a fost diagnosticat a doua oara cu ca find bolnav de coronavirus dupa doua saptamani dupa ce s-a intors de la spital. …

- Unul dintre cei 29 de romani care au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus și-a dezvaluit trairile, intr-un mesaj emoționant postat pe Facebook.Barbatul dezvaluie ca venise din Londra, zona care, in acel moment, nu era cu risc de infectare și ca, dupa ce a facut temperatura a facut…