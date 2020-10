Mesajul disperat al unei profesoare din București: ”Nu pot singură, fără ajutorul Dvs.” Iminenta inchidere completa a școlilor din Capitala a generat o reacție emoționala a unei profesoare din București. Aceasta le cere parinților sa se implice mai mult pentru ca singura nu poate face fața. Iata mesajul transmis parinților: SURSE: Masca, obligatorie in spațiile deschise in județele unde rata de infectare va depași 3 la mie ”Buna seara! Știu ca este și va fi un an greu pentru toata lumea, dar am marea rugaminte sa le verificați temele inainte de-a le trimite. Vorbesc la modul general, dar sunt destui copii care trimit temele in acest fel. In jur de 13-15 copii zilnic. Nu pot singura,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

