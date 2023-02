Stiri pe aceeasi tema

Ucraina ar putea deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene(UE) peste doi ani, urmand ca, dupa victoria impotriva Rusie, sa adere la NATO – potrivit unei declaratii facute de presedintele Volodimir Zelenski, in cadrul unui eveniment organizat de JPMorgan. „Astazi, printre liderii mondiali,…

O mana de țari NATO fac presiuni pentru a crește valoarea de referința a cheltuielilor de aparare ale alianței de la 2% la 2,5% sau chiar 3% din PIB-ul țarilor membre, potrivit a șase actuali și foști oficiali europeni și americani familiarizați cu aceasta chestiune, o mișcare care ar putea insemna…

Un roman care traiește de 17 ani in Ulan-Ude, capitala Republicii Buriatia din Orientul Indepartat al Rusiei, relateaza cum e viața lui și a familiei sale la minus 50 de grade Celsius.

Victima ucisa sambata de o haita de caini intr-o zona de pe malul Lacul Morii se numea Ana Oroș. La cei 43 de ani ai sai, femeia era pasionata de drumeții, sport și alergat. Participa la maratoane și competiții și facea parte din Alpin Club Pro-Mont București.

Selectionerul Edward Iordanescu a notat, in mesajul sau de Craciun, postat in social media, ca si-a pus dorinta pentru 2023, si anume calificarea la Campionatul European din Germania, potrivit Agerpres.

Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca se lucreaza la politici sociale care sa vina in sprijinul persoanelor cu dizabilitati, inclusiv al celor diagnosticate cu Parkinson. "Pentru viitoarea perioada de programare, in domeniul dizabilitatii, avem o alocare de 308.952 milioane euro plus buget de stat",…

Virgil Balaceanu, celebru general roman, nu crede in intențiile de stabilire imediata a pacii din partea lui Joe Biden, cu privire la conflictul din Ucraina. Militarul susține ca in momentul de fața, un astfel de scenariu este utopic.

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a scris, joi, ca doreste sa dedice mesajul de Ziua Nationala celor care cunosc munca grea din spatele unei medalii sau a unui titu, potrivit news.ro.