Stiri pe aceeasi tema

- Patru dintre medicii romani, care au lucrat in focarul de coronavirus din Italia au ajuns acasa, la Timișoara. Doctorii au fost impresionați de lupta pe care colegii lor din peninsula o poarta cu noul virus, de atata vreme.

- Femeia de 48 de ani, care a fost prima persoana din Republica Moldova infectata cu noul coronavirus, dezminte declarațiile autoritaților de la Chișinau ca în Italia a parasit spitalul, știind ca este infectata. Femeia marturisește ca a fost diagnosticata cu pneumonie și a ales sa revina în…

- Karen Mannering are 39 de ani si a ajuns pe patul de spital dupa ce s-a simtit rau timp de doua saptamani. Medicii au diagnosticat-o cu COVID-19 și pneumonie la ambii plamani. Karen urmeaza sa fie mamica pentru a patra oara. Cu foarte multa durere in suflet și gata sa izbucneasca in plans,…

- Medicii spitalului din Drobeta Turnu Severin cer autoritatilor ca toti pacientii care ajung in Urgente sa fie testati pentru coranvirus deoarece riscul de imbolnavire, atat a personalului medical, cat si celorlalti bolnavi, este foarte mare, in condițiile in care decizia testarii aparține DSP.8 medici…

- Medicii craioveni cer ajutor in lupta cu virusul care a pus frana planetei. Ei sunt mereu la datorie, dar neprotejați in fața pericolului, anunța stiri.tvr.ro.Ajutați-ne sa va putem ajuta, este apelul medicilor care se confrunta cu lipsa echipamentele de protecție. Citește și: Klaus…

- Doctorii chinezi spun ca de vina este protectia inadecvata a lucratorilor medicali, ceea ce duce la o rata mare de infectie in randul personalului medical. In Wuhan, lipsa de intelegere a bolii si deficitul de echipamente de protectie in primele saptamani ale epidemiei a determinat ca mii de lucratori…

- O femeie a fost transportata joi la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, fiind ranita intr-un accident rutier care a avut loc pe DN 7 Valea Oltului, la iesire din Talmaciu, unde traficul este blocat, potrivit IPJ Sibiu, anunța AGERPRES.Pe sensul Sibiu - Valcea a avut loc o coliziune…

- Vineri, in jurul pranzului, a avut loc in municipiul Constanta, in intersectia dintre bulevardul Tomis si strada Traian, un accident de circulatie. In evenimentul rutier au fost implicate o motocicleta si un autoturism. Conform unui comunicat al IPJ Constanta "in jurul orei 12.15, un barbat de 20 de…