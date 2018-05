Mesajul din Iran care dă fiori întregii lumi Teheranul a declarat sambata ca asteapta masuri concrete din partea UE pentru a decide daca acordul cu privire la programul sau nuclear poate fi salvat, in prima zi a unei vizite in capitala iraniana a comisarului european pentru politici climatice si energie, Miguel Arias Canete, potrivit AFP.



Canete este primul responsabil occidental primit la Teheran dupa decizia SUA de a se retrage din acordul istoric semnat in 2015 intre Iran si cele sase mari puteri si de a reimpune sanctiuni economice ale caror efecte se rasfrang asupra intreprinderilor straine, in special europene.



Sursa articol: antena3.ro

