Stiri pe aceeasi tema

- Președinte de onoarea al PSRM, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare la finele lui 2021. Acesta a urat tuturor sanatate, iar „noul an sa ne aduca cat mai multa liniște sufleteasca”.

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au participat, sambata, 25 decembrie, in ziua de Craciun, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime", din Sibiu."Va doresc tuturor Craciun fericit, liniște și pace in familie! Nasterea Domnului sa va aduca si liniste in suflet si sa trecem…

- Operatiunile pentru retragerea statuii fostului presedinte american Theodore Roosevelt, in apropiere de Central Park din New York, au inceput. Instalata la intrarea in Muzeul american de Istorie Naturala de 80 de ani, sculptura care il infatiseaza pe presedinte pe cal, flancat de un afro-american…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat proiectul de construire a unui centru medical la standarde europene, cu multiple funcțiuni sanitare, care sa asigure servicii de cea mai buna calitate pentru cei aproximativ 4.250 de locuitori ai comunei Savadisla.Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: ”Am…

- Biroul Executiv al PNL a decis, vineri, sa propuna excluderea lui Ludovic Orban din partid, conform unor surse, scrie Agerpres. Decizia a fost luata cu 31 de voturi pentru excludere, doua impotriva si doua voturi nule. Propunerea BEx urmeaza sa fie inaintata Consiliului National al PNL. In legatura…

- Scandalul divorțului dintre Sebastian Chitoșca și soția lui Alexandra continua. Frumoasa șatena i-a pregatit o noua lovitura fostului Faimos de la Survivor Romania 2. Despre ce este vorba, de fapt. Ce mesaj cu subințeles i-a transmis Alexandra Chitoșca fostului ei partener S-a rupt lanțul de iubire…

- Guvernul Georgiei a respins joi recomandarea facuta de medici in vederea spitalizarii fostului presedinte Mihail Saakasvili, aflat de trei saptamani in greva foamei impotriva incarcerarii sale la intoarcerea lui din exil, informeaza AFP. Starea de sanatate a lui Saakasvili este "stabila, absolut…

- Bill Clinton, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, a fost internat la un spital din California, la terapie intensiva. Medicii au subliniat faptul ca nu era necesara internarea la terapie intensiva, dar a fost realizata pentru siguranța și confidențialitatea fostului președinte. Dupa tratamentul…