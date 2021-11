Stiri pe aceeasi tema

- Chef Liviu Chiorpec, cel care a luat Cuțitul de Aur de la Catalin Scarlatescu in emisiunea „Chefi la cuțite”, a incetat din viața. Anunțul trist a fost facut de apropiații bucatarului pe rețelele de socializare. Poate ca unii il cunosc dupa ce a participat la „Chefi la cuțite”, alții poate i-au gustat…

- Este o zi foarte trista pentru lumea bucatarilor din Romania, dar mai ales pentru cei care l-au cunoscut pe Liviu Chiorpec, fostul concurent de la Chefi la cuțite. Acesta a murit astazi dupa ce a pierdut lupta cu o boala necruțatoare. Chef Catalin Scarlatescu e devastat de vestea primita.

- Indragitul concurent de la Chefi la cuțite, Silviu Costan, este un barbat casatorit de șapte ani și traiește o adevarata poveste de dragoste alaturi de soția lui, Larisa. Puține persoane știu despre cum s-au cunoscut, așa ca fostul concurent a decis sa dea carțile pe fața. Iata ce a declarat in exclusivitate…

- Alexandru Badițoaia, fost concurent Chefi la cuțite in sezonul 9, s-a casatorit civil cu Lusiana Ana-Maria. Tanarul a postat fotografii pe Instagram din ziua cea mare, alaturi de cea care i-a devenit soție.

- Un fost concurent de la „Chefi la cuțite” a renunțat la burlacie. Barbatul s-a casatorit cu aleasa inimii sale in acest weekend, iar imaginile cu fericitul eveniment sunt extrem de emoționante. Tanarul traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale, mai ales ca și la celebrul concurs culinar a facut…

- Alexandro Matias a fost una dintre persoanele publice care s-au aventurat in experiența ”Splash! Vedete la apa” cu succes. Totuși, fostul concurent de la ”Chefi la cuțite” a reușit sa sara de la 10 metri doar cand a fost pacalit, in antrenamente. In fața juriului, bucatarul a facut doar saritura de…

- Un fost concurent de la emisiunea ‘Chefi la cuțite’ a facut marele pas. Acesta și partenera sa au devenit oficial soț și soție. Cei doi au spus DA in fața ofițerului starii civile, ulterior au facut și slujba religioasa. Despre cine este vorba? Un fost concurent de la ‘Chefi la cuțite’ s-a casatorit…

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai apreciați chefi din Romania și are o cariera de succes in domeniul culinar. Juratul de la Chefi la Cuțite este un barbat discret, care niciodata nu a vorbit despre viața lui personala. Deși prietenii și colegii sai de platou chef Sorin Bontea și chef Florin…