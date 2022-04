Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de credinciosii ortodocsi, greco-catolici, armeni si de cultele neoprotestante, ca „in aceste zile, ii purtam in ganduri si inimi pe vecinii nostri ucraineni, a caror suferinta incercam sa o alinam prin ospitalitate si…

- Anul acesta, de Paște, doresc sa le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, prin voluntariat și donații, pentru ca aceasta sarbatoare sa fie mai puțin trista pentru victimele unui razboi crunt și nedrept, care au cautat refugiu in țara noastra.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata, 23 aprilie, un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de credinciosii ortodocsi, greco-catolici, armeni si de cultele neoprotestante, informeaza Administratia Prezidentiala . „Sarbatoarea Sfintelor Pasti ne reuneste in jurul marii Taine a Invierii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de credincioșii ortodocși, greco-catolici, armeni și de cultele neoprotestante, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de credinciosii ortodocsi, greco-catolici, armeni si de cultele neoprotestante, ca „in aceste zile, ii purtam in ganduri si inimi pe vecinii nostri ucraineni, a caror suferinta incercam sa o alinam prin ospitalitate…

- Ministrul Apararii Vasile Dincu afirma, in mesajul de Paste, ca trebuie sa primim in unitate si buna intelegere vestea Invierii Mantuitorului si sa privim viitorul cu incredere ca vom trece peste orice greutati, asa cum am facut-o intotdeauna. El se adreseaza militarilor, personalului civil, din MApN,…

- Comunicat de presa| Președinte PSD Alba, Radu Marcel Tuhuț: Ganduri bune pentru toți romanii cu ocazia Sarbatorilor Pascale! Comunicat de presa| Președinte PSD Alba, Radu Marcel Tuhuț: „Ganduri bune pentru toți romanii cu ocazia Sarbatorilor Pascale!” In aceste zile, in care sarbatorim Sfintele Sarbatori…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, luni, alaturi de premierul Nicolae Ciuca și președintele PNL Florin Cițu, la ceremonia restransa organizata cu prilejul Zilei Unirii Principatelor, la monumentul Eroului Necunoscut din Parcul Carol I, din Capitala. Potrivit anunțului Administrației Prezidențiale,…