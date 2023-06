Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni au facut o puternica demonstratie de sfidare - si de sprijin pentru Ucraina - atunci cand s-au reunit joi pentru un summit istoric in Moldova, tara ex-sovietica, la doar cativa kilometri de granita cu Ucraina. Dar chiar daca cei peste 40 de lideri si-au promis solidaritate cu Ucraina…

- Republica Moldova este determinata sa se alinieze țarilor prospere și democratice din blocul european, a declarat președinta Maia Sandu, in cadrul discuției cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, care s-a aflat in prima sa vizita in Republica Moldova cu prilejul Summitului Comisiei Politice Europene,…

- Summitul gazduit astazi de Republica Moldova ne demonstreaza cat de valoroasa este Comunitatea Politica Europeana (CPE), a declarat joi Maia Sandu la finalul reuniunii CPE, subliniind ca "astazi ne-am aratat puterea si unitatea intr-un moment in care stabilitatea continentului nostru este in pericol",…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat joi, pe canalul sau de Telegram, un mesaj in limba romana, in care afirma ca „Moldova si Ucraina sunt nu doar state vecine, dar si partenere de incredere". Mesajul a fost postat cu ocazia prezentei liderului de la Kiev la summitul Comunitatii Politie…

- Ziua Europei, marcata astazi, este un prilej de a celebra pacea și unitatea din intreaga Europa, a declarat ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau Janis Mazeiks. Cu acest prilej, diplomatul a amintit despre ajutorul pe care il ofera Uniunea Europeana Republicii Moldova. „Dragi prieteni, Ziua Europei…

- Guvernul a decis sa aloce 6,5 milioane de lei pentru lucrari de reparație și reabilitare a infrastructurii in mai multe locuri din țara in legatura cu summitul Comunitații Politice Europene, care va fi organizat la vara in Moldova.

- Ambasadorul Federației Ruse la Chișinau Oleg Vasnețov considera ca, actualmente, in condițiile poziției confruntative a Occidentului in raport cu Rusia se ingusteaza spațiul de dialog al Chișinaului cu Moscova. Oficialul a susține ca nu este in interesul Moldovei alaturarea la sancțiunile antirusești…