Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat ca decizia de carantinare a orasului a fost probabil cea mai dificila decizie pe care a luat-o in viata lui, dar ca a fost nevoie de o astfel de masura pentru a stopa virusul. ”Este o zi trista pentru Timisoara, dar si o zi in care este…

- Razboiul declarațiilor intre primarul Dominic Fritz și președintele Consiliului Județean Timiș Alin Nica pe tema carantinarii Timișoarei și a județului continua. Așa cum se știe, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este adeptul infocat al carantinarii Timișoarei și, mai nou, iși dorește ca intreg județul…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, il ataca din nou pe edilul in funcție, Dominic Fritz. Asta dupa ce Fritz a anunțat ca a negociat pentru Timișoara mai multe proiecte care insa țin de Ministerul Transporturilor sau CNAIR pentru a-și justifica desele drumuri in Capitala. Citește și: Revoluția…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, marti, dupa intalnirea cu primarul Timisoarei, Dominic Fritz, ca s-a gasit o varianta prin care migrantii sa fie transportati, sub supraveghere, din Timisoara catre centrele din tara. "Ne confruntam cu o lipsa de locuri de cazare - in…

- Cea mai mare parte a migranților gasiți pe strazile Timișoarei au documente de azilanți in Romania, dar au ”domiciliul” stabilit in cu totul alte orașe decat in capital Banatului, unde sunt centre pentru refugiați, spune primarul Dominic Fritz. Deocamdata, situația pare sa poata fi ținuta sub control,…

- Un teren de 50 de metri patrati, un apartament de 63 de metri patrati, dar si actiuni la Netflix si alte mari companii. Vorbim de avutia primarului Dominic Fritz, potrivit propriei sale declaratii de avere. In schimb, proaspatul viceprimar Cosmin Tabara detine mai multe terenuri si locuinte in Timisoara…

- Dominic Fritz, primarul Timisoarei, a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, colonel Doctor Valeriu Gheorghita, cat si ministrului Vlad Voiculescu.