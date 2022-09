Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom a anunțat marți ca pomparea de gaze naturale prin conducta Nord Stream va fi oprita complet timp de mai multe zile, incepand de miercuri, relateaza TASS . Rușii vor opri livrarile de gaz prin gazoductul ce alimenteaza Germania de miercuri incepand cu ora 04:00, ora Moscovei, pana pe 3 septembrie,…

- Premierul in funcție al Marii Britanii, Boris Johnson, da vina pe Rusia pentru criza costului vieții in Regat și admite ca facturile la energie vor fi „amețitoare” la iarna, potrivit Sky News. Boris Johnson a recunoscut ca facturile la energie vor fi „amețitoare” in aceasta iarna, iar costul incalzirii…

- Rusia e din ce in ce mai izolata pe plan internațional, dar o mare parte din ruși - sau cel puțin asta spune propaganda de la Moscova - mizeaza in continuare pe Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rishi Sunak, unul dintre cei doi candidati la sefia Partidului Conservator britanic si la functia de prim-ministru al Regatului Unit, i-a cerut G20 sa interzica participarea presedintelui rus Vladimir Putin la summiturile sale pana cand Rusia opreste razboiul contra Ucrainei, transmite vineri Reuters,…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este putin probabil ca Vladimir Putin sa castige vreodata razboiul din Ucraina, in conditiile in care armata liderului de la Kremlin „a inceput sa esueze in mai multe zone”, relateaza DPA, citata de Agerpres. Oficialul britanic spune ca…

- Katerina Tihonova, fiica cea mica a președintelui rus Vladimir Putin, a fost numita in conducerea unui grup de lobby de business din Rusia, pentru a supraveghea programul de inlocuire a bunurilor de import, la care țara nu mai are acces in urma sancțiunilor occidentale, scrie The Moscow Times, preluand…

- Urmatorul lider al Partidului Conservator (Tory) din Marea Britanie urmeaza sa fie si premierul Regatului Unit, iar, potrivit sondajelor, ministrul Apararii ,Ben Wallace, facut popular de razboiul dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, este favorit, insa presa evoca si alte nume ale unui posibil…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat asupra „oboselii crescande” in legatura cu razboiul din Ucraina si a declarat ca orice concesie facuta presedintelui rus Vladimir Putin ar fi un „dezastru”, transmite The Guardian. Johnson a promis ca Marea Britanie va fi „ferma” in sustinerea ucrainenilor…