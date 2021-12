Stiri pe aceeasi tema

- „2021 a fost un an dureros pentru tara noastra, prea multi romani pierzand lupta cu virusul in valurile succesive ale pandemiei”, este mesajul transmis de presedintele Klaus Iohannis, de Anul Nou.

- „Astazi ne regasim intr-o situatie economica si sociala care trebuie gestionata cu maxima responsabilitate si prudenta, astfel incat sa putem controla criza sanitara, sa asiguram redresarea economica si stabilitatea financiara. Este un semn bun faptul ca economiile isi revin, dupa un an de scadere abrupta,…

- „Ca urmare a situatiei extrem de dificile din Romania cauzate de COVID-19, am decis sa trimitem o misiune medicala in Romania”, a scris Mateusz Morawiecki duminica pe Twitter .Seful guvernului polonez a adaugat ca decizia a fost luata in urma consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul…