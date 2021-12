Conducerea Asociatiei romanilor refugiati si expulzati din 1940 in urma Dictatului de la Viena, filiala Carei, aduce alese multumiri tuturor membrilor sai, susținatorilor si colaboratorilor care au sprijinit fiecare activitate din cursul acestui an, Asociațiilor Unirea 2009, Grai Strabun, Asociația Naționala a cavalerilor de CLIO și Glasul.info. Am marcat și in acest an data de tragica amintire care a fost 30 august 1940, data la care s-au cedat teritorii romanești Ungariei hortyste prin ințelegeri intre politicieni care au ignorat poporul roman. https://www.buletindecarei.ro/2021/08/romanii-au-comemorat-la-carei-victimele-dictatului-de-la-viena-marsul-recunostintei.html…