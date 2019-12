Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, corpul unui tanar de numai 18 ani a fost scos din lacul Marghiloman din parcul cu același nume, Buzau. Adolescentul care a murit la o varsta atat de frageda se numea Vasile Burtea și a avut o poveste de viața care te face instant sa lacrimezi.

- "Am nevoie de rugaciune acum!!!! Mulțumesc!!! Pentru fata mea!", a scris Ozana Barabancea, in urma cu puțin timp, pe Facebook, scrie dcnews.ro. Citeste si A MURIT! Ozana Barabancea, in DOLIU: A decedat cum am ajuns la hotel Mesajul i-a alarmat pe oameni. Aceștia au inceput sa posteze…

- Un tanar de 17 ani, din judetul Buzau, a fost retinut de politistii ialomiteni dupa ce a furat un autoturism parcat in fata unui magazin din localitatea Manasia. Adolescentul, cu 1,10 alcoolemie si fara permis, a fost prins la volanul masinii.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a votat duminica la Scoala generala numarul 5 din Buzau, la final declarand ca in opinia sa trebuie implementat votul obligatoriu pentru alegerea presedintelui tarii, pentru ca acesta sa fie legitimat de cat mai multi romani., potrivit NEWS.ro.”Nu…

- Un elev de clasa a XII-a din Liceul Tehnologic „Meserii si Servicii” Buzau s-a ales cu dosar penal dupa ce miercuri a pulverizat spray iritant in clasa. Adolescentul a declarat ca a vrut sa faca o gluma colegilor.

- Un elev de clasa a XII-a din Liceul Tehnologic „Meserii si Servicii” Buzau s-a ales cu dosar penal dupa ce miercuri a pulverizat spray iritant lacrimogen in clasa. Adolescentul a declarat ca a vrut sa faca o gluma colegilor. Patru clase de la parterul școlii au fost evacuate iar trei tinere au fost…

- Tatal unei tinere vietnameze care ar fi fost în „camionul mortii”din Essex a povestit ca a primit un mesaj tulburator de la fiica sa, în care aceasta spunea ca nu poate respira.Citește continuarea pe Digi24.

- Și locurile de joaca pot fi periculoase pentru copii. Un baiat de 7 ani din Buzau a cazut cu tot cu leaganul in care se juca. A ajuns la spital ranit serios și trebuie acum sa poarte guler cervical cel puțin o luna.