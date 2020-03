Stiri pe aceeasi tema

- Italia continua sa fie cea mai lovita tara de pendemia de Covid-19, iar numarul mortilor creste alarmanat, de la o zi la alta. In fata acestui val de decese, medicii incep sa se simta neputincisi si sunt din ce in ce mai demoralizati.

- Ghidul pentru prevenire și tratare a COVID-19, editat de medicii chinezi care au luptat in prima linie, are ca scop impartașirea experiențelor acumulate cu medicii din alte țari afectete de aceasta pandemie. Ghidul ne va ajuta sa cunoaștem mai bine acest dușman, sa protejam mai eficient cadrele medicale…

- Pe masura ce statele din lumea intreaga lanseaza pachete de salvare de miliarde de euro, acestea stiu ca rezolva problema doar pe termen scurt. Liderii sunt cu ochii pe calendar si incearca sa calculeze cand ar trebui sa le spuna oamenilor sa se intoarca la munca, cu riscul aparitiei unui nou ciclu…

- Premierul Ludovic Orban a precizat ca Executivul lucreaza la punerea in practica a pregatirii graduale a spitalelor in funcție de infecțiile cu COVID, avand in vedere trei etape, ultima fiind destinata exclusiv ca in fiecare județ sa existe un spital dedicat pacienților cu coronavirus.Citește…

- Medicii și personalul medical auxiliar din Bacau implicați in lupta impotriva COVID19 ar putea fi stimulați financiar. PSD Bacau a anunțat marți dimineața ca va face propuneri concrete in urmatoarele ședințe ale Consiliului Local și Consiliului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Italia este tara cea mai afectata de coronavirus în aceasta perioada, iar numarul persoanelor a depasit 1.200 de oameni, în timp ce alti 1.328 de oameni sunt în stare grava si critica. Medicii din întreaga peninsula lucreaza la foc automat, în conditii severe, iar într-unul…

- Giorgio Armani a donat 1,4 milioane de dolari pentru a ajuta in lupta cu coronavirusul in țara sa natala, Italia, informeaza contactmusic.com. Acești bani, donați de faimosul designer, in varsta de 85 de ani, vor merge catre trei spitale din Milano, unul din Roma și catre Civil Protection Agency, pentru…

- Medicii din nordul Italiei, aflați in prima linie de lupta impotriva coronavirusului, au trimis colegilor din intreaga lume zece sfaturi importante din experiența lor recenta.Mesajul trimis de medicii italieni se adreseaza in special unitaților de terapie intensiva și managerilor spitalelor, dar și…