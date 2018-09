Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vlase, un tanar de 23 de ani din Pungești, s-a inecat la Costinești. Tragedia a avut loc luni dupa-amiaza (3 septembrie). Barbatul s-a intors din Germania in primul sau concediu și s-a dus cu familia la mare. Tanarul lucra la o firma de curierat. Marian Vlase a plecat duminica la mare, alaturi…

- Prezantatoarea BBC Rachael Bland, în vârsta de 40 de ani, a facut un anunt trist pe o retea de socializare. Ea si-a anuntat fanii ca mai are câteva zile de trait. A fost diagnosticata cu cancer la sân în 2016.

- Prezentatoarea Rachel Bland de la BBC Radio 5 și BBC News a primit o veste groaznica. Ea mai are doar cateva zile de trait, dupa ce a dus o lupta crancena, timp de doi ani, cu un cancer de san. Ea a facut publica vestea pe rețelele sociale, luni. Femeia in varsta de 40 de ani are un copil și a fost…

- Doliu în muzica populara. Taragotistul Dumitru Farcaș a murit. Interpretul avea 80 de ani si s-a stins din viata noaptea trecuta într-un spital din Cluj, în urma unui infarct.

- Au curs rauri de lacrimi in comuna Balesti din județul Gorj, unde au fost conduși pe ultimul drum Adela Lepadat, polițista care și-a executat in stil mafiot bebelușul și mama, iar apoi și-a pus capat zilelor. Cele trei sicrie au fost depuse in tot atatea mașini mortuare, iar ipostazele in care a fost…

- Viața unui barbat in varsta de 32 de ani a luat o intorsatura cumplita chiar in ziua in care a devenit tatic pentru a treia oara, intrucat la cateva minute dupa ce soția lui a nascut, aceasta a murit.

- O tanara in varsta de 20 de ani din Targoviste este cercetata pentru comiterea mai multor infractiuni dupa ce pe 16 iunie a lovit mortal o persoana care traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Dusa la spital, tanara a fost supusa unor analize care au aratat ca este drogata cu cocaina si THC,…

- Vestea ca scriitorul și bucatarul șef Anthony Bourdain, in varsta de 61 de ani, s-a sinucis a șocat o lume intreaga, iar acum partenera sa de viața, actrița Asia Argento, a facut prima declarație.