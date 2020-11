Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Olaroiu (51 de ani) este campionul Superligii chineze cu Jiangsu Suning, in premiera in istoria clubului din Nanjing. Cosmin Olaroiu a detronat-o pe Guangzhou Evergrande, de opt ori caștigatoare a titlului in ultimele noua sezoane, dupa ce a invins azi in retur cu 2-1 (0-0 in tur). Detalii AICI!…

- Cosmin Olaroiu, proaspat campion in China alaturi de Jiangsu Suning, va participa alaturi de formația chineza la Campionatul Mondial al Cluburilor. Nu la ediția din 2020 (oricum in pericol din cauza pandemiei de coronavirus), ci la ediția de anul viitor, care va avea un format revoluționar, cu 24 de…

- Jiangsu Suning, echipa antrenata de romanul Cosmin Olaroiu, a cucerit titlul in China. Formația sa a caștigat cu 2-1 la general finala cu campioana en-titre Guangzhou Evergrande, pregatita de fostul internațional italian Fabio Cannavaro.

- Cosmin Olaroiu a reușit. Este campion al Superligii chineze cu Jiangsu Suning, in premiera in istoria clubului din Nanjing! Antrenorul roman a detronat-o pe Guangzhou Evergrande, de opt ori caștigatoare a titlului in ultimele noua sezoane, dupa ce a invins azi in retur cu 2-1 (0-0 in tur).

