- Un avion de mici dimensiuni a survolat vineri clubul Mar-a-Lago din Palm Beach (statul Florida), resedinta fostului presedinte republican Donald Trump, afisand mesajul scris cu majuscule "Condamnati-l pe Trump si inchideti-l!", o aluzie la procesul de "impeachment" impotriva fostului presedinte, acuzat…

- Indemnul de trimitere la inchisoare, pe care Trump l-a folosit in repetate randuri impotriva rivalei sale politice Hillary Clinton in scrutinul prezidential din 2016, a fost afisat tocmai in momentul in care avocatii fostului presedinte republican isi incepeau pledoariile in Capitolul de la Washington,…

- Donald Trump a parasit Casa Alba azi, cand inceteaza calitatea sa de presedinte al Statelor Unite, insotit de catre Prima Doamna Melania Trump, scrie news.ro . Elicopterul Marine One a decolat de pe peluza Casei Albe, scrie BBC News. Donald Trump a iesit din Casa Alba si a traversat peluza de sud, pentru…

- Imagini cu un camion al unei firme de mutari, parcat la una din intrarile Casei Albe, au devenit virale pe retelele de socializare, internautii sarbatorind ceea ce ei au numit începutul plecarii lui Donald Trump.Fotografia și înregistrarea video publicata de The Hill prezinta un…

- In diverse conversatii, dupa alegererile din 3 noiembrie, Donald Trump le-a spus consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a se autogratia si s-a interesat ce efecte juridice si politice ar avea o astfel de actiune, afirma doi oficiali de la Washington, sub protectia anonimatului, conform NYT, citat…

- Actualul președinte american Donald Trump, in ziua inaugurarii democratului Joe Biden, va pleca din Washington și va rata toate evenimentele oficiale. Despre planurile lui Trump informeaza portalul Axios cu referire la surse apropiate șefului statului. {{485683}}Potrivit datelor lor, Trump nu va saluta…

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump a afirmat sambata seara in Georgia ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile “fraudate”, noteaza AFP, informeaza AGERPRES…

