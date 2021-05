Stiri pe aceeasi tema

- Prima confruntare de la Chefi la cuțite, sezonul 9 vine și cu prima eliminare. Radu Mincu, concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu a fost parasit competiția de la Antena 1, dupa ce a acumulat 8 puncte.

- Sezonul 9 al emisiunii ‚Chefi la cuțite’ este plin de surprize! Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu dețin cele mai puternice amulete din competiția ‘Chefi la Cuțite’. Indragiții jurați au dat tot ce este mai bun pentru a caștiga premiile oferite de Gina Pistol. Dupa ce au trecut prin emoții uriașe,…

- O noua ediție din Chefi la cuțite, o noua amuleta pentru jurați. Florin Dumitrescu a fost fericitul caștigator al amuletei oferite de casnica Andreea Moldovan, situație ce l-a enervat teribil pe Sorin Bontea. Iata cum ”a ințepat-o” celebrul jurat pe colega sa de breasla.

- Florin Dumitrescu a dat al doilea cuțit de aur din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Ștefan Borleanu are 26 de ani, este de meserie bucatar și a reușit sa faca senzație cu preparatul sau.

- Surpriza mare in platoul showului Chefi la cuțite. In competiție a intrat vrajitoare Melissa alaturi de fiica sa, iar in afara preparatului pregatit, ea le-a dat juraților și in carți. I-a spus lui Florin Dumitrescu daca caștiga sau nu sezonul 9.

- Paula Andreea, zisa si Sophi, este din Constanta, locuieste in 2 Mai, si a fost aseara, la Chefi la cutite, de la Antena1, cu o reteta de supa crema de dovleac.Absolventa de stiinte politice, aceasta a marturisit faptul ca se ocupa si cu politica, dar si cu gatitul sau turismul.A a decis sa pregateasca…

- Sorin Bontea și-a facut fanii extrem de fericiți, caci a facut marele anunț in legatura cu emisiunea in care apare alaturi de Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Juratul a spus cand apare la Antena 1 sezonul 9 de la ”Chefi la cuțite”.

- Sezonul 9 al show-ului culinar „Chefi la cuțite” vine cu surprize mari pentru publicul telespectator. Filmarile pentru noul sezon au inceput de mai bine de o luna, iar cei trei jurați chefi – Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu – sunt extrem de entuziasmați pentru ediția care va putea…