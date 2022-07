Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), s-a aratat ingrijorat de meciul contra celor de la U Craiova 1948 Tehnicianul s-a aratat ingrijorat de vremea caniculara, dar și de calitațile jucatorilor echipei oltene. ”Tot timpul e presiune, sunt conștient ca avem nevoie de victorii. Nu imi…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat ca el si jucatorii sunt increzatori inaintea debutului in noul sezon. Vicecampioana en-titre va evolua cu Universitatea Cluj, in prima etapa a SuperLigii. „Suntem optimisti si increzatori inaintea debutului de sezon. Sper sa incepem sezonul…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu CFR Cluj, pierdut cu scorul de 0-1, ca a fost o seara plina de ghinion pentru rapidisti. ”O seara plina de ghinion. In minutul 30 am fost nevoiți sa facem toate cele trei schimbari. Cred ca un punct era meritat. A fost un…

- Tehnicianul echipei Piunik, Yegisghe Melikian, a declarat ca a fost in probe la Unirea Urziceni, pe vremea cand echipa ialomițeana era antrenata de Dan Petrescu. ”Pe cand eram jucator activ am venit in Romania ca sa dau probe la o echipa antrenata de Dan Petrescu. Se intampla in anul 2009, la Unirea…

- Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica, regreta retrogradarea rivalei Dinamo. Oficialul vicecampioanei se bucura insa ca FCSB va avea derby-uri cu Rapid. „Mi-as fi dorit din toata inima derby-uri cu Dinamo la fel ca anul trecut. Acum, sigur ca fotbalul romanesc e mai sarac, dar bine ca…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre debutul noului sezon de Liga 1. Giuleștenii vor juca in primele 3 etape cu CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, adica echipele care au terminat pe podium in ediția trecuta de campionat. Mutu a analizat tragerea la sorți in cantonamentul…

- Dupa ce l-a adus pe fundașul central Paul Iacob (25 de ani), Rapid incearca transferul mijlocașului Marco Dulca (23 de ani), de la Chindia. Dupa cum Gazeta Sporturilor dezvaluia, Rapid este interesata de fiul lui Cristi Dulca, fost jucator in Giulești. Marco Dulca, gata sa se transfere la Rapid Azi,…

- Adrian Mutu crede ca Gigi Becali a glumit cand a spus pe ce stadion vrea sa se joace meciul decisiv pentru caștigarea campionatului, dintre FCSB și CFR Cluj. Gigi Becali a spus, recent, ca-și dorește ca meciul sa se joace pe noua arena Giulești, care aparține Clubului Rapid București. Adrian Mutu crede,…