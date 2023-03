Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Economica și cea de Buget-Finanțe din Senat vor audia, luni, de la ora 12.00 conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara. Venirea șefului ASF, Nicu Marcu, in Parlament, are loc dupa ce vinerea trecuta instituția a anunțat ca a cerut inițierea procedurii de faliment in cazul Euroins, liderul…

- Situatia de la Euroins afecteaza milioane de romani care, de buna credinta, au incheiat o polita cu aceasta societate de asigurari. Vestea ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis sa retraga autorizatia de functionare a Euroins Romania a cazut ca un traznet asupra tuturor celor care au incheiat…

- Compania de asigurari Euroins Romania intra in insolvența. ASF i-a retras autorizația de funcționare. CE se intampla cu polițele emise: Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis retragerea autorizatiei de functionare a Euroins Romania. Totodata, s-a decis constatarea indiciilor starii de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aplicat Euroins, in intervalul februarie 2020 - ianuarie 2023, 26 de sanctiuni, soldate cu amenzi totale de peste 16 milioane de lei, rezultate din 17 actiuni de control. Potrivit unei analize a ASF, societatea a supraestimat veniturile din anul 2021 cu…

- Cutremur pe piata asigurarilor auto. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a ridicat autorizația companiei Euroins Romania, lider al pieței RCA, care intra, conform legii, in insolvența. 2,5 milioane de romani sunt asigurați la compania Euroins.ASF nu a confirmat decizia pana in acest moment,…

- ”Pana la aceasta ora Euroins Romania si Eurohold Bulgaria nu au fost informate despre nici o decizie privind societatea Euroins”, a declarat compania, la intrebarea Libertatea. Investigație de Dan Duca, Daniel Ionașcu, Ciprian Ranghel și Catalin Tolontan Joi, 16 martie 2023, Autoritatea de Supraveghere…

- Fostul premier Florin Citu afirma joi ca plafonarea preturilor pentru politele de asigurare este cea mai proasta solutie dintre toate solutiile posibile! Mai bine inchidem tot si ne cumparam asigurari din Bulgaria, spune senatorul PNL, el atragand atentia ca Romania va avea inca un dosar de infringement…

- Compania mama a Euroins Romania reclama un „atac coordonat” din partea ASF. Scandal de proporții in asigurari Piața asigurarilor din Romania se confrunta cu un nou scandal de proporții. Eurohold Bulgaria AD, compania mama a asiguratorului Euroins, reclama un ”atac organizat” al unor angajați de nivel…