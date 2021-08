Mesajul apărut la granița Norvegiei: „Nu urinați spre Rusia”. Ce riscă cei care fac acest gest Un indicator, scris in limba engleza, a aparut la granița Norvegiei cu Rusia, intr-o zona in care se pot face drumeții, relateaza Euronews. Cum a aparut semnul nu este clar, dar mesajul - da: cine urineaza in direcția Rusiei pot sa fie amendați cu 290 de euro. Anunțul a fost plasat pe malurile raului Jakobselva care separa Norvegia de Rusia, langa un semn oficial care informeaza ca zona este sub supraveghere video de catre polițiștii norvegieni. Semnul este un avertisment la adresa persoanelor care ar dori sa urineze in paraul care desparte cele doua țari. Comisarul norvegian de frontiera Jens-Arne… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

