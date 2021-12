Stiri pe aceeasi tema

Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan și viceprimarul Sabin Ghemeș au transmis mesajele tradiționale in ajun de Craciun. "In pofida greutaților și provocarilor din ultimul timp,...

- Andra si al ei Maruta, impreuna cu pruncii lor, au venit acasa, la Campia Turzii de Sarbatori. Aceasta le transmite toturor fanilor imbratisari si le spune care e cel mai fain cadou, care nici macar nu are pret.

- Orașul Orhei imbraca și in acest an cele mai frumoase straie de sarbatoare și te invita sa petreci clipe de neuitat alaturi de familie, prieteni și cei dragi! Astfel, duminica, 12 decembrie, incepand cu ora 17:00, in Piața Vasile Lupu, toata lumea este invitata la inaugurarea Pomului de Craciun din…

- Pensionarii ieseni vor primi si in acest an, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, ajutoare sub forma de tichete sociale valorice. Actiunea se va desfasura prin Directia de Asistenta Sociala. Beneficiarii campaniei numara peste 11 mii de pensionari ale caror venituri cumulate nu depasesc 1.100 de lei, inclusiv…

- Valul 5 al pandemiei va veni, pentru ca populația receptiva se va reconstitui, iar de sarbatori regulile nu sunt respectate, a declarat Alexandru Rafila, propus ministru al Sanatații. In ce privește imunitatea de turma, mai devreme sau mai tarziu se va produce, insa procentul ce trebuie atins e de…

Restaurantul Gossner, in colaborare cu "Donații Campia Turzii", organizeaza cu prilejul sarbatorilor de iarna o strangere de fonduri pentru cei nevoiași. Astfel, pana in 17 decembrie 2021, puteți...

- Atunci cand alegi un cadou este important sa tii cont de pasiunile, hobby-urile si placerile persoanei. Astfel, ii poti oferi un dar care sa ii aduca cu adevarat bucurie sau poate sa ii fie util atunci cand desfasoara activitatile preferate. Cadourile pentru pasionatii de sport nu sunt deloc dificil…

- Daca esti persoana desemnata sa aleaga cadourile de Craciun pe care compania le va oferi angajatilor, partenerilor de afaceri sau clientilor, atunci este posibil sa te confrunti cu o mare pana de idei. Este imposibil sa...