- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a transmis, marti, un mesaj de Anul Nou, in care afirma ca romanii ar trebui sa traiasca fara sa se teama pentru siguranta lor si la adapost de influentele straine maligne. "Romanii au suferit destul, acum este momentul ca ei sa prospere.…

- Adrian Zuckerman, noul ambasador al SUA in Romania, transmite, in mesajul de Anul Nou, ca „a sosit momentul ca romanii sa-și reafirme rolul de frunte in Europa și in lume”. Ambasadorul afirma ca este nevoie de o serie de masuri, printre care menționeaza o reforma judiciara, intarirea anticorupției,…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a transmis, marți, un mesaj de Anul Nou in care spune ca americanii sunt aici și vor ramane aici, iar ”impreuna vom realiza lucruri extraordinare”, potrivit Hotnews. Diplomatul vorbește despre reforma judiciara și spune ca a venit timpul ca toți romanii…

- Noul ambasador al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, a ținut joi seara un scurt discurs in limba romana și a marturisit ca nu credea ca Romania va scapa de comunism și ca va ajunge o democrație. Vineri a dezvelit la Timișoara o placa in cinstea eroilor Revoluției. „Sunt foarte onorat ca…

- Fara stabilitate si stat de drept nu exista evolutie, iar Statele Unite ale Americii isi doresc o Romanie puternica economic in rolul de cel mai bun partener, declara noul ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, intr-un interviu acordat AGERPRES.Citește și: RUȘINOS Soț și soție, BATUȚI…

- "Pentru mine este un miracol ca Romania si poporul roman au fost in stare sa scape de regimul comunist acum 30 de ani. Nu am crezut ca voi vedea asta in timpul vietii mele. Evolutia din ultimii 30 de ani este extraordinara, absolut extraordinara. Cred ca tara si oamenii au realizat foarte multe lucruri.…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a declarat miercuri ca progresele inregistrate de Romania in cei 30 de ani de la caderea comunismului sunt extraordinare, insa a subliniat ca mai sunt multe lucruri de facutbpotrivit Agerpres. "Progresele inregistrate de Romania in acesti 30 de ani sunt…

- Noul Ambasador al SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a inmanat scrisorile de acreditare presedintelui Klaus Iohannis in cadrul unei ceremonii desfasurate la Palatul Cotroceni, a anuntat marti ambasada SUA, Zuckerman spunandu-i presedintelui Iohannis ca ”romanii nu au prieteni mai buni decat americanii”.