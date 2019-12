Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a respin s o eventuala impacare cu Florin Talpan și amintește de un sondajul comandat de GSP la nivel național și realizat de GfK, una dintre cele mai mari companii de cercetare de pe piața din lume. Conform sondajului, 40,9% din suporteri țin cu FCSB, urmați de Dinamo (13,7%), CS Universitatea…

- Universitatea Craiova intalneste in aceasta seara, de la ora 20.00, pe Arena Nationala, pe FCSB. Partida care „inchide“ etapa 22 din Liga I si totodata si anul competitional 2019. GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante ale derbiului. Disputa va fi arbitrata de o brigata…

- Antrenorul echipei FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa incheie anul cu o victorie in fata Universitatii Craiova . Partida din etapa a 22-a a Ligii I va avea loc duminica, de la ora 20.00, pe Arena Nationala. „Asteptam cu nerabdare acest joc. Vrem sa…

- Revenit in unsprezecele Universitații Craiova dupa mult timp, Alexandru Mateiu, unul dintre cei mai buni jucatori ai Științei la Giurgiu, a declarat ca infrangerea cu Astra nu este justa. „Avem victorie, vine iarași infrangere, apoi din nou joc bun, nu-i normal. Craiova trebuie sa stranga multe victorii!…

- Dan Buzarnescu, campion național la jocul FIFA și capitan al echipei naționale, a fost prezent in aceasta seara in studioul Radio Sud (97.4 FM) . Cel supranumit „The Striker“ este reprezentantul Universitatii Craiova in jocul FIFA si a fost invitatul lui Alexandru Virtosu la emisiunea „Repriza de Sud“.…

- Victor Pițurca, antrenorul Universitații Craiova , a fost dezamagit profund de evoluția elevilor sai din meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 2-0 in Ardeal. „Nu cred ca am terminat in genunchi meciul, dar daca iei goluri de maniera… Daca faci cadouri CFR-ului, sigur ca te executa. Am pierdut și felicit CFR-ul,…

- Nationala Romaniei va disputa in aceasta seara, de la ora 21.45 (live text pe gds.ro) pe „Arena Nationala”, duelul de ‘totul sau nimic’ cu reprezentativa Norvegiei. Partida conteaza pentru etapa a 8-a din grupa F a preliminariilor Campionatului European 2020. Dupa cum bine se stie, Romania va putea…

- FCSB - Dinamo, derby-ul Ligii 1, e tratat cu maxima seriozitate de „caini”. Fanii dinamoviști au fost prezenți la intalnirea cu jucatorii, a caror plecare a adus tacere in Ștefan cel Mare. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 5 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Naționala. Meciul va fi transmis pe TV Digi…