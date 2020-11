Mesajul acid al Laviniei după ce s-a anunțat că divorțează de Bănică In ultima perioada s-au facut speculații despre casnicia lui Ștefan Banica și a Lavinei, ca s-ar fi terminat pentru ca solista nu mai poarta verigheta. Iata ca solista a fost foarte deranjata de aceste afirmații și a publicat un mesaj interesant pe pagina ei de socializare in care lamurește lucrurile... The post Mesajul acid al Laviniei dupa ce s-a anunțat ca divorțeaza de Banica appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile dupa ce Lavinia Parva a fost surprinsa ca nu poarta verigheta, s-a spus ca artista s-ar fi desparțit de soțul ei, Ștefan Banica Jr., și ca este in prag de divorț. Aceasta a transmis un mesaj, in care clarifica situația. „Și iata cum vuiește presa ca divorțez, pentru ca apar intr-o poza…

- Cu toate ca Ștefan Banica și Lavinia Pirva par a fi un cuplu fericit, o imagine recenta cu frumoasa bruneta ar putea sa contrazica teoria. Mai exact, soția cantarețului a ieșit in parc, alaturi de fiul ei, in varsta de un an și jumatate, dar fara sa poarte verigheta. Lavinia Pirva, o noua imagine edificatoare…

- Solista va deveni mama pentru prima oara. „Știți cu toții de cat de mult timp imi doresc asta!!!!”, a scris artista in mediul online. Meghan Trainor va deveni mama! „Știți cu toții de cat de mult timp imi doresc asta!!!!” Meghan Trainor și Daryl Sabara vor deveni parinți pentru prima oara! Mesajul publicat…

- Ștefan Banica, juratul emisiunii „X Factor” de la Antena 1, și-a surprins fanii cu un mesaj extrem de emoționant, publicat pe pagina sa oficiala de Instagram. Artistul a dezvaluit ce veste mare i-a dat Radu, fiul sau.

- Solista timișoreanca Beck Corlan, caștigatoarea premiului Bega Music Festival la secțiunea creație se pregatește sa revina in fața melomanilor cu un concert care va avea loc maine 18 septembrie, de la ora 19 in gradina de la Hostel Costel. „Marea… am ascultat-o doar din poze anul acesta. Pentru noi…

- Solista și vedeta de televiziune și-a gasit un ajutor important in mama ei dupa desparțirea de actorul sau scriitorul George Burcea, tatal copiilor ei. Andreea Balan se bazeaza foarte mult pe mama ei, care in ultimii ani s-a mutat cu totul acasa la fiica sa sa o ajute 24 din... The post Mesajul emoționant…

- Au fost discursuri puternice in cea de-a treia zi a Convenției Democrate. Mesajul simplu si la obiect a fost "iesiti la vot si alegeti-l pe Joe Biden!" Viitorul democratiei americane este in joc! Asta au spus Hillary Clinton si fostul presedinte american, Barack Obama.

- Pe 10 iulie, Tavy Pustiu a scris pe pagina de Facebook un mesaj prin care si-ar fi prevestit moartea: "Intr-o zi, trenul greșit te va duce la destinația corecta", a scris acesta. Cei apropiați considera ca nu a fost totul doar o simpla coincidența. Reamintim ca Tavy Pustiu a murit dupa…