- Pe contul de Facebook al Elenei Udrea a fost publicat un mesaj prin care fostul ministru confirma ca și-a vazut fiica in Penitenciarul de Femei din Targsor, judetul Prahova, dupa 4 luni de „demersuri anevoioase”.

- Elena Udrea e incarcerata de pe 16 iunie la Penitenciarul Targșor, unde executa pe pedeapsa cu inchisoarea de 6 ani, in Dosarul Gala Bute . Udrea a fost extradata din Bulgaria, unde a fost prinsa in aprilie, cand sentința a ramas definitiva și ea a incercat sa fuga din țara. Fostul ministru al Turismului…

- Astazi la Iasi sunt comemorate victimele Pogromului din 1941. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/06/VID_20220628_101245.mp4 Participa Ambasadorul Statului Israel in Romania, Excelenta Sa David Saranga si Ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Excelenta Sa Victor Chirila. De…

- Fostul ministru Elena Udrea, condamnata la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, a fost adusa joi in tara, la cateva zile dupa ce autoritatile judiciare bulgare au decis extradarea sa. Ea a fost preluata de o masina a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la Vama Giurgiu. Joi seara, ea…

- Fostul ministru Elena Udrea, in prezent in arest in Bulgaria, ar urma sa ajunga joi in Romania, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Autoritațile bulgare au transmis solicitarea pentru procedura de extradare in cazul Elenei Udrea. Cei care o vor prelua pe Elena Udrea sunt polițiști de penitenciar…

- Un tribunal din Sofia a decis extradarea Elenei Udrea Elena Udrea. Foto: Arhiva. Fostul ministru al turismului Elena Udrea va fi adusa în țara din Bulgaria dupa ce un tribunal de la Sofia a decis extradarea ei. Magistrații bulgari au precizat în comunicat ca nu exista dovezi ca drepturile…

- Fostul ministru al Turismului va afla vineri decizia finala a instanței bulgare in procesul privind extradarea sa in Romania. Vineri, la Curtea de Apel din Sofia, are loc ultimul termen al procesului privind extradarea Elenei Udrea. Astfel ca fosta șefa de la Ministerul Turismului, condamnata in Romania…

- Astazi, 10 iunie, este o zi mare pentru Elena Udrea. Fostul ministru va afla daca va fi sau nu extradata in Romania. Ultimul termen se va desfașura la Curtea de Apel din Sofia. Ce au anunțat judecatorii la ultimele audieri.