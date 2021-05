Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. pentru probleme de sanatate, Ala Nemerenco, susține ca in Republica Moldova unii fac bani cu vaccinul Pfizer destinat persoanelor aflate in prima linie in lupta cu COVID. Vezi și: Miliardarul ceh care conduce PRO TV A MURIT intr-un…

- Mai multe personalitati din Republica Moldova care activeaza in domeniul culturii au fost decorate de presedintele Klaus Iohannis cu medalia aniversara "Centenarul Marii Uniri". Distinctia este oferita cu ocazia marcarii Centenarului Teatrului National "Mihai Eminescu" din Chisinau, precum…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta, pe Twitter, ca dozele de vaccin livrate Republicii Moldova au ajuns sambata dupa-amiaza la Chisinau. "Tocmai au ajuns azi in Republica Moldova primele 21.600 de doze de vaccin din cele 200.000 promise in decembrie 2020 de presedintele Romaniei.…

- Anunțul ultimativ al președintelui Maia Sandu privind declanșarea alegerilor anticipate sau inițierea procedurii de suspendare a sa din funcție prin referendum a imparțit deputații in tabere diferite. In timp ce socialiștii și democrații spun ca ar fi o premiera pentru Republica Moldova cand…

- CHIȘINAU, 17 feb – Sputnik. Premierul interimar, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Aureliu Ciocoi, a avut miercuri o intrevedere cu președintele in exercițiu al OSCE și ministru al Afacerilor Externe al Suediei, Ann Linde. Cei doi au abordat chestiuni ce țin de reglementarea…

- CHIȘINAU 8 feb - Sputnik. In data de 29 decembrie, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau. Atunci, el a anuntat ca tara vecina va oferi 6 mii tone de motorina fermierilor moldoveni, in contextul situației de criza in care se afla acestia. Peste o luna…

- Președintele țarii, Maia Sandu și fostul șef al statului, Igor Dodon continua sa fie politicienii cu cea mai mare credibilitate la cetațeni. Asta arata datele unui sondaj de opinie publica, prezentat, miercuri, de compania sociologica iDATA. La intrebarea, in ce politician din Republica Moldova respondenții…