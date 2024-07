Stiri pe aceeasi tema

- Shannen Doherty, actrița cunoscuta pentru rolul sau din serialul „Beverly Hills, 90210”, a murit la 53 de ani, scrie Variety. „Cu inima grea confirm decesul actriței Shannen Doherty. Sambata, 13 iulie, ea a pierdut lupta cu cancerul dupa mulți ani de lupta cu boala”, a declarat Leslie Sloane, publicistul…

- Mesajele sunt trimise in numele Poștei Romane, iar oamenii sunt anunțați ca au primit un colet ce "a ajuns la depozitul local, dar nu poate fi ridicat din cauza lipsei numarului strazii”.Celor care primesc astfel de SMS-uri sau e-mailuri li se recomanda sa nu deschida mesajul sau, cel puțin, sa nu acceseze…

- O noua campanie de mesaje false, transmise in numele ANAF, este in desfașurare in aceasta perioada. Contribuabililor, persoane juridice, le este solicitata „lista entitaților externe care au de achitat catre societate sume mai mari de 10.000 de euro”. Falsificatorii motiveaza ca „scopul acestei solicitari…

- Este doliu in familia celebrului Iosif ROtariu! Soția lui, Dana Rotariu, s-a stins din viața in urma cu cateva ore, dupa o lupta cumplita cu boala. Pierderea ei a lasat in urma doar lacrimi și durere in familia lui. Mesajele de suferința au curs dupa vestea tragica!

- Un barbat de 23 de ani și-a rapit concubina in plina strada, nemulțumit ca aceasta refuzase sa reia relația cu el. Nici strigatele femeii și ale surorii sale și nici rugaminților trecatorilor nu l-au induplecat pe agresor

- O veste trista lovește comunitatea alpinista din Romania. Gabriel Viorel Țabara, un alpinist experimentat și apreciat, și-a pierdut viața in timpul unei expediții pe Everest, cel mai inalt masiv din lume. Tragedia a fost confirmata de Everest Chronicle care mai noteaza ca alți doi alpiniști, un britanic…

- Astazi, Dinamo implinește 76 ani de existența, aniversarea fiind marcata prin mesaje emoționante pe paginile oficiale ale clubului de fotbal și clubului sportiv. Cel mai titrat club sportiv din Romania nu a fost uitat nici de fanii celor de la U Cluj, echipa a carei galerie este „infrațita” cu suporterii…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, cu prilejul Zilei Veteranilor de Razboi ca sarbatorirea acestei zile este prilejul de a ne reafirma adeziunea la principiile și la inaltele idealuri naționale și umane.