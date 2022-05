Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta din Germania care l-a intalnit online pe Salvador Ramos, 18 ani, autorul masacrului de la scoala primara din Uvalde, a declarat pentru CNN ca tanarul a trimis o serie de mesaje text infioratoare, in care descria cum tocmai isi impuscase bunica si urma sa "deschisa focul asupra unei scoli…

- Salvador Ramos, autorul atacului mortal de la scoala primara din Uvalde, Texas, i-ar fi trimis o serie de mesaje text infioratoare unei fete pe care a cunoscut-o online, in care descria cum tocmai isi impuscase bunica si urma sa "deschisa focul asupra unei scoli primare", relateaza CNN.

- Mesajele pe care Salvador Ramos le-a postat pe Facebook inainte de atac au fost private, potrivit unui purtator de cuvant al Facebook, insa acesta si-ar fi exprimat intentiile criminale explicit.

- Un fost coleg de clasa al lui Salvador Ramos, autorul atacului armat de la scoala elementara din Uvalde soldat cu moartea a cel putin 19 copii, a declarat ca Ramos i-a trimis niste fotografii care ilustrau o arma de foc pe care o detinea si o geanta plina cu munitie cu cateva zile inaintea atacului.…

- ”O epidemie pe care o putem controla”, astfel a descris actorul american Matthew McConaughey violența cu arme de foc din SUA, in contextul in care 19 copii și doi profesori au fost uciși la o școala primara din Uvalde, orașul sau natal, relateaza New York Post și CNN . „Inca o data, am demonstrat in…

- Dupa ce au aflat despre impușcaturile de la școala primara Robb din Uvalde, Texas, mulți parinți s-au grabit sa ajunga la fața locului pentru a-și recupera copiii. La cateva ore de la atac, unii dintre ei inca nu reușisera sa-i gaseasca, relateaza postul american NBC News . In apropierea școlii din…

- UPDATE Bilantul victimelor atacului de la scoala elementara din Uvalde a ajuns la cel putin 19 elevi si 2 adulti ucisi. Anterior, agresorul, Salvador Ramos, de 18 ani, si-ar fi impuscat bunica, aflata in stare critica, in spital. Cu trei zile inaintea atacului, tanarul a postat pe un cont de Instagram…

- 18 elevi și un profesor au murit, marți, in urma unui atac armat la o școala generala din Texas. Atacatorul a fost ucis de poliție intr-un schimb de focuri, noteaza stirileprotv.ro. Potrivit guvernatorului din Texas, Greg Abbott, persoana inarmata a fost un tanar in varsta de 18 ani, pe numele de Salvador…