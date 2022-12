Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Targu Mureș anunța restricții de trafic rutier dupa cum urmeaza: – Zona centrala și strazile adiacente din data de 30 noiembrie 2022, incepand cu ora 13.00 și pana in data de 2 decembrie 2022, ora 06.00; – Bulevardul Cetații integral și toate strazile adiacente, str. Avram Iancu,…

- Primaria Cluj-Napoca anunța urmatoarele restricții de circulație, cu ocazia manifestarilor organizate de 1 Decembrie - Ziua Naționala a Romaniei.Restricțiile de circulație sunt urmatoarele:- Miercuri, 30 noiembrie 2022, restrictionarea circulatiei rutiere (cand situatia o impune), pe urmatorul traseu:…

- BERBEC In prima parte a zilei este posibil ca o ruda mai in varsta sa va ajute sa rezolvați o incurcatura financiara și sa va regasiți optimismul. Dupa-amiaza s-ar putea sa fiți nevoit sa va schimbați planurile in legatura cu o calatorie in interes personal. TAUR In prima parte a zilei este posibil…

- Astazi este Ziua limbii maghiare, instituita prin lege in Romania in 2015. In mai multe zone sunt programate manifestari culturale, prezentari de carte, precum și omagieri ale unor personalitați ale comunitații maghiare. In Covasna, Primaria Sfantu Gheorghe a lansat in acest an, in parteneriat cu Universitatea…

- A fost sarbatoare mare in familia lui Cristi Chivu! Fostul fotbalist a implinit frumoasa varsta de 42 de ani pe data de 26 octombrie, iar soția lui i-a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant. Adelina Chivu și-a luat prin surprindere partenerul cu o postare neașteptata.

- La Ateneul Roman a avut loc aseara concertul caritabil anual organizat cu ocazia zilei de naștere a Regelui Mihai I al Romaniei, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Lino Golden și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de cei dragi, iar iubita lui i-a facut un cadou cu totul special. Cei doi s-au pozat intr-o ipostaza provocatoare și au postat imaginile pe rețelele de socializare.

- Primaria Municipiului Dej participa la Ziua Curațeniei Naționale, proiect ”Let’s Do It, Romania!”, care va avea loc in data de 17 septembrie 2022. Acțiunea se va desfașura cu incepere de la ora 08:00, iar pe parcursul ei se va interveni pentru ecologizare in mai multe zone. Toți cei care doresc sa participe…