Mai multi politicieni au transmis sambata, pe Facebook, mesaje de Paste in care le ureaza romanilor ca aceasta sarbatoare sa le aduca sanatate, fericire, incredere si liniste si ii indeamna la intelepciune si iertare. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat fotografii cu familia sa si cu iepurasi albi, in timp ce fostul premier Adrian Nastase a scris ca pentru el sarbatoarea Pastelui reprezinta drumul de la suferinta la reinviere, in acelasi timp intrebandu-se ironic pe ce protocoale secrete s-a bazat statul din vremea lui Iisus. Senatorul Alina...