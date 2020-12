Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii au transmis mesaje de Craciun in care amintesc de pandemie și iși exprima speranța revenirii la normalitate. Am invațat sa ne bucuram de lucrurile care chiar conteaza, spune Mircea Fechet, in...

- Politicienii au transmis mesaje de Craciun in care amintesc de pandemie și iși exprima speranța revenirii la normalitate. Am invațat sa ne bucuram de lucrurile care chiar conteaza, spune Mircea Fechet, in timp ce Marcel Ciolacu afirma ca romanii trebuie sa lupte pentru revenirea la o viața normala,…

- Câmpia Turzii este, momentan, „zona roșie de infectare cu COVID-19, dar conform ratelor de infectare pe fiecare UAT din Cluj, orașul ar trebui sa iasa din scenariu roșu. Unitațile administrativ-teritoriale care depașesc incidența…

- Intr-un an marcat de restrictii fara precedent ale drepturilor fundamentale, respectarea drepturilor omului constituie o componenta esentiala a bunului mers al unei societati democratice si a progresului umanitatii, precizeaza, joi, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.…

- Raed Arafat și reprezentanții cultelor din Romania au avut o ședința in care s-au stabilit condițiile in care se vor desfașura slujbele de Craciun și de Anul Nou. In urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia ca trebuie impuse noi restricții, dar toate vor fi cuprinse intr-un ghid, așa cum cere, de…

- Politicienii au transmis, pe canale oficiale sau in postari pe Facebook, mesaje de Ziua Naționala, ce amintesc de trecut, de Marea Unire, dar și de prezent, de alegeri și de criza coronavirusului, potrivit Mediafax. “Ziua Naționala a Romaniei, chiar daca o sarbatorim atipic anul acesta din…

- Traian Berbeceanu, noul prefect al Capitalei, susține ca s-a luat in calcul carantinarea pe timpul nopții a mai multor zone din București. Masura are ca scop limitarea raspandirii coronavirusului. "Am luat in calcul carantinarea, cel puțin in anumite zone. Nu vrem sa se creeze insa o emoție…

- Daca țarile din care vin au o rata de infectare mai mare Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a fost intrebat joi, 29 octombrie, in timpul vizitei la Constanta, daca exista posibilitatea ca Romania sa fie in "lockdown" de Craciun si Revelion, si in ce conditii cetatenii din diaspora pot revenit in tara…