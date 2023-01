Stiri pe aceeasi tema

- Zile libere 2023. Care sunt zilele libere legale de care ne vom bucura in 2023. Ei bine, vom avea 15 zile libere in 2023 și, din fericire, 12 dintre ele sunt in timpul saptamanii, iar celelalte trei, in week-end. In 2023 vor fi posibile mai multe minivacanțe decat in anul 2022. In plus, ar putea sa…

- Guvernul a stabilit, printr-o hotarare, ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 sa fie zile libere pentru salariații din institutiile si autoritatile publice, avand in vedere ca acestea se situeaza intre zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, conform Codului Muncii, și zile de…

- In 2023, romanii vor avea 15 zile libere legale conform Codului Muncii, dintre care trei vor fi in weekend. Anul Nou, prima zi de Paste si prima zi de Rusalii vor fi duminica. Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt: * 1 si 2 ianuarie – Anul Nou (duminica, luni); * 24 ianuarie – Ziua…

- „Vreau sa ii felicit pe romanii mei. Mulțumesc zecilor de romani care au raspuns apelului nostru. Audiențele de ieri dovedesc ca s-a uitat la noi un numar foarte mare de telespectatori. Am surclasat celelalte stații de știri. Ce mai dovedește acest lucru: ca ne-a ajuns cuțitul la os, ca nu mai putem…

- Luna decembrie este cea mai așteptata luna a anului, atat datorita faptului ca e luna cadourilor, dar și pentru faptul ca in aceasta perioada romanii se bucura cu mic cu mare de cateva zile libere și de Sarbatorile de Iarna. Vezi ce zile libere sunt in decembrie 2022! Cuprins: Zile libere in luna decembrie…

- ZILE libere 2022 - Minivacanța de Sfantul Andrei și Ziua de 1 Decembrie. Romanii bugetari au parte de o noua minivacanța la sfarșitul acestui an.La sfarșitul lunii noiembrie urmeaza o vacanța de 5 zile, incepand de miercuri - 30 noiembrie pana duminica, 4 decembrie.Minivacanța vine dupa ce Guvernul…

- Taierea pensiilor speciale ale foștilor parlamentari pare un subiect inchis pentru Coaliție! Parcursul legislativ al proiectului depus de USR, prin care ar urma sa fie taiate aceste pensii, este blocat de majoritatea parlamentara de jumatate de an. Social-democrații și liberalii au refuzat sa trimita…

- Desi tara este mai putin dependenta de gazele rusesto decat vecinii saidin est, cum ar fi Germania, productia de energie nucleara franceza a scazut pe masura ce sectorul se lupta sa repuna in functiune mai multe dintre reactoarele sale vechi , aflate in intretinere fortata. Guvernul si-a stabilit obiectivul…