Mesajele pe WhatsApp vor putea fi trimise și cu internetul oprit WhatsApp a lansat o actualizare majora pentru a le permite oamenilor sa converseze pe chat chiar si daca nu mai exista conexiune la internet, a informat publicația britanica The Independent , preluata de Mediafax. Concret, este vorba despre o setare care le permite oamenilor sa introduca numele unui server proxy pentru a se conecta la internet. WhatsApp a precizat ca a lansat aceasta functie ca raspuns la o serie de inchideri de retele la nivel mondial, inclusiv in Iran. Aceste blocari „neaga drepturile omului si impiedica oamenii sa primeasca ajutor urgent”, a anunțat compania intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

