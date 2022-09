Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca le transmite elevilor, la inceput de an scolar, succes si note bune, iar parintilor le da asigurari ca educatia ramane pe lista de prioritati a acestui Guvern.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, un mesaj adresat elevilor la inceput de an scolar, carora le dorește "succes si note bune". Iar parintilor, Ciuca le da asigurari ca educatia ramane pe lista de prioritati a acestui Guvern.

- Școala incepe cu multe schimbari și controverse. ”Putem sa avem și o lege a educației ca in Finlanda, daca nu se respecta, este degeaba”, spun la unison elevii, parintii si profesorii. An scolar 2022-2023. Fara medii semestriale și fara teze, cinci module in locul semestrelor și cinci perioade de vacanța…

- „Cum vedeți petiția pentru demiterea ministrului Educației?”, o intrebare la care raspunde jurnalistul Florin Negruțiu: „Pe ministrul Educației nu o sa il demita publicul, nici intelectualii, nici partidul și nici premierul Ciuca. Pe ministrul Cimpeanu il poate demite doar omul care nu este și care…

- Deja scandalul a ajuns la cote fara precedent. Sute de universitari, cadre didactice, experti, studenti, ziaristi, elevi contesta proiectele de legi ale Educatiei, iar Cimpeanu se apara spunand ca acestia reprezinta doar cateva procente din masa cadrelor didactice din universitar si preuniversitar.

- 100 de intelectuali ii cer ministrului Educației, intr-o scrisoare deschisa, sa schimbe radical proiectele legilor Educatiei si sa prelungeasca perioada de dezbatere publica. Printre semnatari sunt Gabriel Liiceanu, Mircea Miclea, Lazar Vlasceanu, Andrei Cornea și Nicolae Manolescu.

- Alina Mungiu-Pippidi, profesoara de studii de democrație la Hertie School of Governance din Berlin și unul dintre inițiatorii Coaliției pentru Universitați Curate, condamna, intr-un editorial semnat in „ Romania Curata ”, „securistrocrația” care s-a format la varful puterii din Romania. Ea argumenteaza…

- Proiectul Fii avocat in scoala ta va fi organizat si in urmatorul an scolar, in urma semnarii, joi, la Colegiul National Gheorghe Lazar din Bucuresti, a unui protocol in acest sens de catre ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, Traian Briciu.Am…