Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Bogdan a primit astazi, 18 iulie, increderea și votul celor din PNL Maramureș, fiind ales, a doua oara, președinte al filialei liberale maramureșene pentru mandatul 2021-2025. In mandatul președintelui Ionel Bogdan, respectiv in perioada 2017-2021, filiala PNL Maramureș a avut parte de o dezvoltare…

- ​Adversari în lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-au întâlnit vineri, fața în fața, la Satu Mare la alegerile organizației județene. Cei doi liberali și-au aruncat replici acide în timpul discursurilor de susținere a candidatului la președinția…

- Scene reprobabile au avut loc, marți seara, la Conferinta de alegeri interne de la Organizatia PNL Sector 4! Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost imbrancit de unul dintre bodyguarzii aduși de tabara lui Florin Cițu. La alegeri au fost invitați aproape toți susținatorii cu greutate ai lui…

- Intrebat ce mai are de oferit PNL-ului, Orban a raspuns: ”Domnul Boc a spus ca mi s-a terminat benzina și am recunoscut. Intr-adevar, nu mai am benzina, pentru ca viitorul sunt mașinile electrice și nu mai e nevoie de benzina, e nevoie de baterii, iar in materie de baterii, unii colegi imi spun Duracell.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca dupa ultimul vot exprimat se incheie campania pentru alegerile interne in PNL si a subliniat ca, desi delegatii vin la Congres cu o orientare din partea conducerii filialei, fiecare are “propriul discernamant”. “In unele judete o sa castige o echipa care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, il contrazice pe Emil Boc care a afirmat ca il susține pe Florin Cițu pentru șefia partidului, apreciind ca acesta este „este viitorul Romaniei și al PNL”. „Sunt și trecut, si prezent si viitor”, a raspuns Orban, subliniind ca se va prezenta cu mare incredere in competitia…

- Primarul Clujului, Emil Boc, considera ca premierul Florin Cițu este o varianta potrivita pentru conducerea Partidului Național Liberal, condus acum de Ludovic Orban. In ceea ce privește un eventual tandem la varful PNL, Boc susține ca nu se va implica „mai mult decat ii permite funcția” actuala de…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita sefului statului va avea loc la ora 12,00.Guvernul a anuntat ca la aceasta vizita va participa si premierul Florin Citu.Joi dimineata, prim-ministrul va avea o intalnire cu reprezentantii sectorului HORECA, la sediul Prefecturii Constanta. La finalul intalnirii…