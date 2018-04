Stiri pe aceeasi tema

- Razboinicii s-au desparțit de inca o razboinica, Alina, miercuri seara. Aceasta a incercat sa iși stapaneasca lacrmile și a spus ca primul lucru pe care il va face cand va ajunge acasa va fi sa manance inghețata. Imediat dupa ce Cosmin Cernat a facut anunțul, pe pagina sa de Facebook, Anca a postat…

- Mark Zuckerberg a recunoscut ca toate, dar absolut toate mesajele trimise prin intermediul chat-ului rețelei de socializare sunt monitorizate cu atenție, iar explicația este una cat se poate de simpla. Chat-ul poate deveni locul unde persoanele ar putea discuta liniștite și ar pune la cale adevarate…

- Vasi Radulescu, un medic din București, a pornit o campanie de strangere de bani pentru batranul batut de doi tineri la Brașov , reușind sa adune pana acum aproximativ 40.000 de lei. Medicul Vasi Radulescu a fost impresionat de imaginiele in care un batran era batut cu multa cruzime la Brașov de doi…

- Helmuth Duckadam s-a intors in sala de operații. Președintele de Imagine al FCSB-ului a suferit o intervenție chirugicala la Spitalul Floreasca din Capitala. Din cauza unor dureri foarte mari, i s-a schimbat cu totul genunchiul stang. „Trag de supararile pe care le am cu genunchiul stang de vreo trei…

- Un colaj de mesaje de pe grupul „TSD Tulcea“, de pe WhatsApp, arata initiativa tinerilor social-democrati de a se mobiliza pe Facebook pentru contracararea mesajelor de sustinere a Laurei Codruta Kovesi dupa discursul ministrului Justitiei Tudorel Toader prin care acesta a cerut revocarea din functie…

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- Nicola Mendelsohn, vicepresedintele Facebook, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil, relateaza online ziarul spaniol ABC. Mendelsohn, care este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si care are 46 de ani, a dezvaluit ca sufera de peste un…