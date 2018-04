Plecarea de acasa

Unul dintre mesajele pe care nu este recomandat sa le postezi pe Facebook este ca pleci de acasa. Informația ca iți lași casa nesupravegheata le-ar putea da idei hoților.

Locul in care te afli

Un alt aspect pe care trebuie sa il ai in vedere de sarbatori, astfel incat sa eviți jafurile, este publicarea locației in care te afli.

De exemplu, daca iți postezi locația, odata cu o imagine surprinsa intr-o alta țara, este un indiciu pentru infractori ca nu ar fi prinși daca ar intra prin efracție in casa ta.

Petrecerea timpului singur(a)

Un mesaj postat…