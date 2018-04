Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi politicieni au transmis sambata, pe Facebook, mesaje de Paste in care le ureaza romanilor ca aceasta sarbatoare sa le aduca sanatate, fericire, incredere si liniste si ii indeamna la intelepciune si iertare.

- Fostul premier Victor Ponta afirma ca, sub guvernele PSD din 2017 si 2018, Romania s-a imprumutat deja la fel de mult ca Guvernul PDL din 2010, din plina criza. Ponta atrage atentia asupra faptului ca romanilor li se arunca diverse teme false in timp ce viitorul tarii este amanetat.Vezi si: 3…

- Profesorul si compozitorul Adrian Doxan s a stins din viata la varsta de 69 de ani.Mesajele de condoleante au inceput sa curga pe reteaua de socializare Facebook: "Astazi este o zi trista pentru Colegiul National de Arte Regina Maria. Profesorul, compozitorul si colegul nostru drag Adrian Doxan s a…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca guvernarea trebuie sa stie ca este direct responsabila de dezbinarea provocata de unionisti, iar coruptia si saracia sunt cauzele pentru care oamenii „adera la un proiect marginal”. De asemenea, el spune ca alegerile parlamentare din 2018…

- Ponta are partid cu acte in regula Victor Ponta a scris, miercuri, pe Facebook, ca Pro Romania, partidul infiintat de el alaturi de Daniel Constantin, a fost definitiv aprobat de catre Curtea de Ape si va fi inscris in Registrul partidelor politice, iar “Dragnea & co” au acum in fata “o adevarata Opozitie”.…

- Liderii PSD au votat azi, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), lista ministrilor Guvernului Dancila, toti apropiatii fostului premier fiind inlaturati si mai multi titulari de portofolii avand probleme penale. 0 0 0 0 0 0

- USR: Este practic o degradare a fiecarei oferte de la o nominalizare la alta Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, despre propunerea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, ca intelege ca aceasta nu are un profil profesional "tocmai remarcabil", mentionand ca se constata…