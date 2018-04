Stiri pe aceeasi tema

- „Cu ocazia sarbatorilor de Paste as dori sa-i urez, in primul rand, sotiei mele, copiilor si fratilor mei, si tuturor celor dragi un Paste fericit”, transmite plutonier David Grigore. „Transmit tuturor romanilor, si in special famliei mele, mai multa liniste, mai multa asezare si mai multa…

- MESAJE DE PASTE // MESAJE de PASTE fericit 2018 // Texte cu URARI, FELICITARI, SMS -uri frumoase, haiose si amuzante de Sfintele Pasti // Felicitari de Paste pentru persoanele dragi, prieteni, parinți, profesori, bunici, colegi, iubit(a), sefi

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat, joi, alaturi de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei "Brave Hearts". In discursul sau sustinut in Piata Unirii din Focsani, ministrul Apararii a…

- Dupa șapte luni de misiune in Afganistan, ultimul detașament cu militari din cadrul Batalionului 280 Infanterie Protecția Forței “Inimi Neinfricate” a aterizat pe Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Tot cu acest zbor, sunt aduse in țara și drapelul de lupta și cel de identificare al unitații. Drapelul…

- Misiunea NATO "Resolute Support" din Afganistan Componenta româneasca din cadrul misiunii NATO "Resolute Support" din Afganistan este privita cu încredere de liderii locali, considera seful echipei de legatura a Statului Major al Apararii, colonelul Bogdan Istrate.…

- Unul dintre cele mai periculoase locuri in care se poate naște un copil este Afganistan, țara care se afla intr-un razboi continuu de aproape patru decenii. Mii de copii mor anual, iar cei care reușesc sa supraviețuiasca traiesc intr-o saracie lucie. Mananca dulciuri și beau suc, doar atunci cand primesc…

- Aseara, primul detasament din Batalionul Protectia Fortei Vulturii Carpatilor, a plecat spre baza aeriana din Kandahar din Afganistan.Militarii vor participa timp de o jumatate de an la misiunea Resolute Support de instruire, consiliere si asistenta a fortelor de securitate afgane. La inceputul lunii…

- A inceput un nou exercițiu la Cincu pentru militarii care vor pleaca in februarie in Afganistan. Este vorba de militarii Batalionului 30 Protectia Fortei ,,Vulturii Carpatilor”. Exercițiul este de fapt o pregatire pentru misiunea pe care militarii o vor avea in Afganistan. Vineri, 12 ianuarie…