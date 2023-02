Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai populare organe de presa din Rusia , subordonat intereselor propagandistice ale regimului de la Kremlin, publica o pseudo-analiza despre situația politica din Republica Moldova , incercand sa agite spiritele peste Prut, noteaza Ziarele. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu…

- O delegație de oameni de afaceri din județul Vaslui participa astazi la targul „Fabricat in Moldova” de la Chișinau. Dupa doi ani de pauza, expoziția din Republica Moldova revine cu o ediție jubiliara, a XX-a, in perioada 1-5 februarie, la Moldexpo. Peste 300 de agenți economici din Romania, Ucraina,…

- Reprezentantul mafiei ruse la Chișinau, Ion Gușan, zis Nicu Patron, a fost dat in urmarire de Poliția Romana, dupa ce a disparut fara urma, in condițiile in care pe numele sau a fost emis un mandat european de arestare. Stabilit in Romania, Ion Gușan ar fi trebuit ...

- In timpul vizitei de la Chișinau, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii de la București, Sebastian Burduja, a anunțat ca romanii vor fi notificați atunci cand statul le va accesa datele, așa cum se intampla de ani buni in Republica Moldova.

- Șeful de la „Moldovagaz”, Vadim Ceban, susține ca Republica Moldova nu a incalcat prevederile contractului cu „Gazprom”, atunci cand a decis sa faca rezerve de gaze, pe care le depoziteaza in Ucraina. „Energocom” a cumparat de la „Gazprom” gaze și cu 1 880 de dolari mia de metri cubi și poate sa stocheze…

- De ce este suparat George Simion pe moldovenii din stanga Prutului si vrea sa-i lase fara finantare din Romania: partidul sau, AUR, a obtinut un scor catastrofal la alegerile parlamentare din iulie 2021, din Republica Moldova. Insa campania electorala a AUR in Republica Moldova a fost marcata de actiuni…

- Selectionerul Romaniei , Edward Iordanescu, a declarat, duminica seara, ca victoria cu Republica Moldova, scor 5-0, este un cadou mic pentru suporteri. El spera ca acest ultim meci dinaintea inceperii preliminariilor EURO 2024 sa deschida drumul spre turneul final. „Victoria de azi e un cadou foarte…

- Dragoș Hincu, vicepreședintele Federației de Fotbal din Moldova, a prefațat amicalul dintre Republica Moldova și Romania. Urmatorul amical al „tricolorilor”, Moldova - Romania, va avea loc pe 20 noiembrie, la Chișinau, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProArena Dupa 1-2…