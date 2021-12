Comisia Europeana și Consiliul Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare cu ocazia zilei Naționale a Romaniei, pe rețelele de socializare. ”La multi ani de Ziua Nationala, Romania! La multi ani, Romania!”, se arata pe pagina de Facebook a Excutivului comunitar. ”Astazi sarbatorim alaturi de prietenii nostri romani si de Comisia Europeana in Romania”, au […] The post Mesajele Comisiei Europene si Consiliului Uniunii Europene, de Ziua Naționala a Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .